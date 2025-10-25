Lando Norris se adjudicó la pole position por lo que largará en primer lugar en el Gran Premio de México 2025 que se llevará a cabo en el en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton arrancarán en segundo y tercer sitio respectivamente en lo que parece una buena recuperación de la escudería italiana, aunque los reflectores estarán en el propio McLaren de Lando Norris, quien marcha segundo en el Mundial de Pilotos.

PUBLICIDAD

"No lo sé, es una de esas vueltas en las que no sabes ni qué pasó", confesó Lando Norris, incrédulo al llevarse la vuelta más rápida de la tarde y que le permite la posición de privilegio, esto ante un abucheo fuerte del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Video Sainz revela en exclusiva lo que platicó con Sergio Ramos

Max Verstappen de Red Bull, tercero en el campeonato y el que, en el papel, tiene la mejor forma, saldrá en la quinta posición, mientras que el puntero del Mundial de Pilotos 2025, Oscar Piastri de McLaren, tuvo una sesión complicada y largará octavo.

George Russell, quien protagonizó un momento viral en el Gran Premio de México al ser aficionado incógnito, se quedó con la cuarta posición, y su compañero Kimi Antonelli saldrá sexto.

Por su parte, Carlos Sainz, piloto español de Williams que el domingo recibirá la visita de Sergio Ramos, saldrá en la séptima posición.