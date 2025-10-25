El Gran Premio de México está siendo un éxito, ya se llevaron a cabo las pruebas donde algunos pilotos salieron enojados luego de algunos contratiempos.

Este día Fernando Alonso no tuvo una buena serie de clasificación y se quedó con el lugar 14 en la parrilla de salida del GP de México, la pole se la adjudicó el británico de McLaren, Lando Norris, seguidos de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

PUBLICIDAD

Aunque las cosas no salieron como lo planeó la escudería del asturiano, el piloto sigue viviendo al máximo su visita a tierras mexicanas, cómo es de esperarse y como se ha vuelto una tradición en México, las máscaras de luchador se hicieron presentes y las risas no faltaron en su paddock.

Este domingo, Fernando Alonso buscará sumar puntos para ascender en la tabla de posiciones de los pilotos y darle algunos más a la escudería, actualmente está en la posición 12 del campeonato 2025.

La escena divertida en Aston Martin se parece a la que realizó George Russell, quien dejó a su equipo y con la máscara puesta se coló entre la gente para quedarse en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez para ver la actividad en la pista.