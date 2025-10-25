    Fórmula 1

    Fernando Alonso estrena casco para el Gran Premio de México

    El piloto de Aston Martin sigue viviendo este fin de semana en plan grande y llevó la alegría a su paddock.

    Alonso Ramírez.
    Video Fernando Alonso arma la fiesta mexicana en la escudería Aston Martín

    El Gran Premio de México está siendo un éxito, ya se llevaron a cabo las pruebas donde algunos pilotos salieron enojados luego de algunos contratiempos.

    Este día Fernando Alonso no tuvo una buena serie de clasificación y se quedó con el lugar 14 en la parrilla de salida del GP de México, la pole se la adjudicó el británico de McLaren, Lando Norris, seguidos de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

    Aunque las cosas no salieron como lo planeó la escudería del asturiano, el piloto sigue viviendo al máximo su visita a tierras mexicanas, cómo es de esperarse y como se ha vuelto una tradición en México, las máscaras de luchador se hicieron presentes y las risas no faltaron en su paddock.

    Este domingo, Fernando Alonso buscará sumar puntos para ascender en la tabla de posiciones de los pilotos y darle algunos más a la escudería, actualmente está en la posición 12 del campeonato 2025.

    La escena divertida en Aston Martin se parece a la que realizó George Russell, quien dejó a su equipo y con la máscara puesta se coló entre la gente para quedarse en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez para ver la actividad en la pista.

    Video Sainz revela en exclusiva lo que platicó con Sergio Ramos

