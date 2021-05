Canelo no estaba de humor para que Andrade intentara robarle los reflectores, y respondió en un inglés perfecto: "Lo sé [eres un fan]. Hombre, peleas con nadie. Eres un campeón, pero peleas con nadie. Ganaste el cinturón sin nadie".

Andrade respondió: “Mucha gente no ha luchado contra nadie. ¿A qué te refieres, hermano? Rocky Fielding", las cosas comenzaron a escalar en este punto, con el padre y entrenador de Andrade, Paul, también gritándole a Canelo: "Lo evitas en el 154, lo evitas en el 160, ahora lo vas a evitar en el 168".

Entonces, el padre de Andrade explotó y fue escoltado de inmediato, gritando: "No le digas que salga aquí. Adelante, ven. vente. Sé una perra", esto entre insultos lanzados de la parte de Andrade que provocó que el mexicano respondiera de la misma forma.

"No me insultes. No le hables así a mi papá. Te joderé. Te acabo de hacer una pregunta sencilla. ¿Lo que vas a hacer? ¿Eres duro? Cuida tu boca hermano. Te felicité hermano, cuida tu boca", señaló Demetrius.