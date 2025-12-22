Boxeo Así quedó el rostro de Jake Paul tras su pelea ante Anthony Joshua El influencer y boxeador estadounidense sufrió doble fractura de mandíbula y tuvo que ser operado.

Jake Paul sufrió una doble fractura de mandíbula ante el duro castigo que recibió por parte de Anthony Joshua, quien lo noqueó en el sexto round de su pelea celebrada el pasado viernes en el Kaseya Center de Miami, en Estados Unidos.

Además de la doble rotura de mandíbula, Jake Paul acabó la pelea con severos daños en el rostro. En redes sociales circulan un par de fotografías del influencer y boxeador estadounidense con la parte izquierda de la cara morada y considerablemente hinchada.

Jake Paul fue ingresado al Hospital Universitario de Miami tras perder ante Joshua y ahí mismo fue operado de la mandíbula un día después.

El influencer informó que su cirugía fue exitosa y que le tuvieron que extraer algunos dientes y poner dos placas de titanio en cada lado de su mandíbula.

No todos son malas noticias para Jake Paul, pues por aguantar seis rounds a Anthony Joshua, el estadounidense se embolsó 92 millones de dólares, cifra que fue confirmada por él mismo.

El influencer de 28 años y hermano de Logan Paul, actual luchador de WWE, no perdió su humor y se atrevió a retar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a una pelea en “10 días” después de su operación.

Canelo no se pronunció al reto de Jake Paul, pero en marzo pasado descartó enfrentarlo en un corto plazo, ya que le quedan muchos años de carrera y subirse al ring con el influencer representaría más un “evento que una pelea” de box.