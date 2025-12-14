Boxeo ¡México tiene nuevo campeón mundial de boxeo! 'Chapulín Salas noquea a Ngxeke José ‘Chapulín’ Salas noquea en siete asaltos al sudafricano Landile Ngxeke para proclamarse campeón Gallo de la FIB, en Box Televisa.

Por: Baudelio García Espinosa

Video Resumen | ¡México tiene nuevo campeón mundial de boxeo!

Combate por el cinturón vacante de la FIB en el peso gallo el que disputaron esta noche en la explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México entre el mexicano José ‘Chapulín’ Salas ante el sudáfricano Landile Ngxeke, en Box Televisa.

En el primer asalto, Salas fue más rápido de manos que su oponente Ngxeke, aunque este fue más efectivo. El ‘Chapulín’ en el segundo ajustó la estrategia y logró conectar los mejores golpes al oponente, quien como el insecto no dejó de saltar, engañar a Landile.

PUBLICIDAD

Los rounds subsecuentes no cambiaron la tónica con un pugilista mexicano mejor al de Sudáfrica, velocidad, golpes arriba y abajo, movilidad.

En el séptimo asalto el castigo de Salas rindió frutos con par de golpes que Ngxeke resintió, quien se fue a la esquina donde recibió castigo, el tercero de la superficie detuvo el combate de manera un tanto precipitada.

Jorge Zárate fulmina al ‘Magnifico’ Montiel

Buen combate desde el sonar de la campana y lleno de explosividad fue el que ofrecieron Jorge Sánchez Zárate ante Alan ‘Magnífico’ Montiel, en el peso Supermosca. Por momentos Zárate y en otros Montiel los que imponían condiciones.

Jorge Sánchez comenzó a marcar diferencia en las tarjetas, aunque Alan Montiel no se quiso quedar atrás. Zárate, de calzoncillo rojo, castigó en reiteradas ocasiones a su oponente, de calzoncillo negro.

Fue por esta vía, la del castigo, la que impuso para ablandar al ‘Magnífico’. El tercer asalto fue una clase de boxeo, por parte de ambos pugilistas, quienes no renunciaron a los golpes.

Con el transcurrir del combate Zárate fue superior a Montiel, castigo en el rostro y cuerpo era evidente, por lo que para el séptimo asalto ya no salió por decisión de su esquina. Triunfo para Jorge Sánchez.