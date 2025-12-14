    Boxeo

    ¡México tiene nuevo campeón mundial de boxeo! 'Chapulín Salas noquea a Ngxeke

    José ‘Chapulín’ Salas noquea en siete asaltos al sudafricano Landile Ngxeke para proclamarse campeón Gallo de la FIB, en Box Televisa.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video Resumen | ¡México tiene nuevo campeón mundial de boxeo!

    Combate por el cinturón vacante de la FIB en el peso gallo el que disputaron esta noche en la explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México entre el mexicano José ‘Chapulín’ Salas ante el sudáfricano Landile Ngxeke, en Box Televisa.

    En el primer asalto, Salas fue más rápido de manos que su oponente Ngxeke, aunque este fue más efectivo. El ‘Chapulín’ en el segundo ajustó la estrategia y logró conectar los mejores golpes al oponente, quien como el insecto no dejó de saltar, engañar a Landile.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Boxeo

    Promesa del boxeo mexicano muere atacado por un familiar a machetazos
    1 mins

    Promesa del boxeo mexicano muere atacado por un familiar a machetazos

    Boxeo
    El CMB desconoce a Terence Crawford como campeón supermediano
    2 mins

    El CMB desconoce a Terence Crawford como campeón supermediano

    Boxeo
    ¿Cómo queda el ranking libra por libra tras ausencia de Canelo Álvarez?
    17 fotos

    ¿Cómo queda el ranking libra por libra tras ausencia de Canelo Álvarez?

    Boxeo
    Diana Fernández se ‘baila’ a la Bikina Rodríguez en Box Televisa
    1 mins

    Diana Fernández se ‘baila’ a la Bikina Rodríguez en Box Televisa

    Boxeo
    Resumen | Polémico triunfo del 'Fantástico' Esparza en Box Televisa
    9:02

    Resumen | Polémico triunfo del 'Fantástico' Esparza en Box Televisa

    Boxeo
    Papá de Benavidez le manda ‘gancho al hígado’ al ‘Canelo’
    1 mins

    Papá de Benavidez le manda ‘gancho al hígado’ al ‘Canelo’

    Boxeo
    Julio César Chávez Jr. anuncia próxima pelea en México en enero de 2026
    1 mins

    Julio César Chávez Jr. anuncia próxima pelea en México en enero de 2026

    Boxeo
    Jake Paul y Anthony Joshua anuncian combate oficial en Miami en diciembre
    1 mins

    Jake Paul y Anthony Joshua anuncian combate oficial en Miami en diciembre

    Boxeo
    ¡Nocaut fulminante del ‘Pichi’ Salgado en Box Televisa!
    1 mins

    ¡Nocaut fulminante del ‘Pichi’ Salgado en Box Televisa!

    Boxeo
    ¡Noche de polémica en Box Televisa! Empate que deja sabor amargo
    1 mins

    ¡Noche de polémica en Box Televisa! Empate que deja sabor amargo

    Boxeo

    Los rounds subsecuentes no cambiaron la tónica con un pugilista mexicano mejor al de Sudáfrica, velocidad, golpes arriba y abajo, movilidad.

    En el séptimo asalto el castigo de Salas rindió frutos con par de golpes que Ngxeke resintió, quien se fue a la esquina donde recibió castigo, el tercero de la superficie detuvo el combate de manera un tanto precipitada.

    Jorge Zárate fulmina al ‘Magnifico’ Montiel

    Buen combate desde el sonar de la campana y lleno de explosividad fue el que ofrecieron Jorge Sánchez Zárate ante Alan ‘Magnífico’ Montiel, en el peso Supermosca. Por momentos Zárate y en otros Montiel los que imponían condiciones.

    Jorge Sánchez comenzó a marcar diferencia en las tarjetas, aunque Alan Montiel no se quiso quedar atrás. Zárate, de calzoncillo rojo, castigó en reiteradas ocasiones a su oponente, de calzoncillo negro.

    Fue por esta vía, la del castigo, la que impuso para ablandar al ‘Magnífico’. El tercer asalto fue una clase de boxeo, por parte de ambos pugilistas, quienes no renunciaron a los golpes.

    Con el transcurrir del combate Zárate fue superior a Montiel, castigo en el rostro y cuerpo era evidente, por lo que para el séptimo asalto ya no salió por decisión de su esquina. Triunfo para Jorge Sánchez.

    Video Resumen | Jorge Sánchez ‘fulmina’ al Magnífico Montiel
    Relacionados:
    Boxeo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX