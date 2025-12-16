Terence Crawford anuncia su retiro invicto y tras triunfo ante Canelo Álvarez
El boxeador estadounidense hizo un anuncio estremecedor luego de 42 contiendas en las que conservó el invicto como campeón en cinco divisiones.
Terence Crawford anunció su retiro este martes tras acabar de manera invicta su carrera y también el triunfo frente al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez como su última contienda, por lo que está totalmente descartada una revancha.
Fueron 42 triunfos en mismo número de contiendas y sin derrota con 31 nocauts para erigirse como campeón del mundo de cinco divisiones y tres veces campeón indiscutido.
Terence Crawford se despidió a través de un emotivo video de más de cinco minutos de duración publicado en sus redes sociales y en el que fue desde sus inicios hasta el final, el de la última batalla ante Canelo y donde agradeció a su equipo, empresas y, sobre todo, sus hijos y familia.
“Todos los luchadores saben que este momento llegará. nunca sabemos cuándo. Pasé toda mi vida persiguiendo algo; no cinturones, no fue dinero ni titulares, sino ese sentimiento que tienes cuando el mundo duda de ti pero sigues apareciendo y sigues demostrando que todos están equivocados.
“ Este deporte me lo dio todo, luché por mi familia, luché por mi ciudad, luché por el niño que solía ser, el que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes. Y lo hice todo a mi manera.
“ Le di a este deporte cada aliento que tenía. Cada cicatriz, cada triunfo, cada pizca de mi corazón. He hecho las paces con lo que sigue y ahora es el momento.
“A mis oponentes que me empujaron a lugares que no sabía que podía ir. A los fans que creyeron en mí cuando no tenían que hacerlo. Han hecho de este viaje algo que llevo con orgullo por el resto de mi vida.
“A mis enemigos y a las personas que no creyeron en mí, gracias porque sin ustedes, sin tener ese fuego en mis entrañas para demostrarles a todos y cada uno de ustedes que están equivocados, me empujaron a alturas que nunca pensé que llegaría.
“No sólo por creer en mí y hacer historia conmigo sino por lo que siguen haciendo por el deporte del boxeo. Para TKO, gracias por ser mi primera empresa promocional que creyó en mí cuando nadie más lo hizo.
“Me alejo de la competencia no porque haya terminado de luchar, sino porque he ganado un tipo diferente de batalla, ese en el que te alejas en tus propios términos. Esto no es un adiós. Es sólo el final de una pelea y el comienzo de otra”, concluyó Terence Crawford en el video de su despedida de los rings.