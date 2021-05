Eddy Reynoso espera que Caleb Plant no se ponga exigente para pelear

Tras el triunfo de 'Canelo' Álvarez sobre Billy Joe Saunders en 8 rounds en Dallas, Caleb Plant --el único campeón en las 168 libras que queda en la lista del mexicano-- se convirtió en el hombre más buscado por Eddy Reynoso , quien no descansará hasta concretar esa pelea.

“Sí, fíjate que dos rounds antes Canelo empezó a perder la brújula, le entraron golpes que no lo lastimaron, pero que no debieron entrar, le dije que se relajara para no perder la cabeza.