Boxeo ¡Gana el box! Anthony Joshua noquea a Jake Paul En un combate que tuvo muy poco de boxístico se impone el pugilista al youtuber, al ser noqueado en seis asaltos.

Por: Redacción Síguenos en Google

Joshua vs. Paul. Imagen TUDN

En otro combate que de box tuvo muy poco, Anthony Joshua noquea en seis asaltos a Jake Paul en función que se llevó a cabo en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Desde el inicio la pelea mostró pocos argumentos boxísticos, Joshua esperando el momento indicado para hacer daño y así lo consiguió desde el primer asalto con derechazo al rostro.

Los rounds siguientes fueron lo mismo, con un Paul solo tratando de defenderse de los ‘bombazos’ de Joshua. En varias ocasiones Jake se fue a la lona, pero ya en el sexto otro derechazo lo mandó a descansar en un combate que de box tuvo poco y show mucho.