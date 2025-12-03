Terence Crawford no es más campeón indiscutido de peso supermediado debido a que el Consejo Mundial de Boxeo, presidido por Mauricio Sulaimán, lo desconoció luego de que hace poco más de dos meses derrotó a Saúl Álvarez.

Y todo fue por no cumplir un trámite, vaya cuestiones burocráticas, y Canelo tendrá la oportunidad de tener una pelea directa por el campeonato, si es que lo pide.

"Es una decisión complicada, estamos desconociendo a Terence Crawford como campeón de mundo. Es lo último que un organismo quiere hacer. El Consejo ha estado en la esquina de Crawford en los últimos años. Él se ha beneficiado del Consejo de muchas maneras y contrario a lo que hemos visto durante todos los días, la pasión, dedicación y lealtad, el amor al verde y oro, él decide no respetarlo y es su decisión", explicó el directivo desde la convención 63 del CMB en Tailandia.

Con información de Iñaki Álvarez, de TUDN, el peleador estadounidense no cumplió con el reglamento y obligaciones de monarca, o sea con el 0.6 por ciento de su bolsa de septiembre ante Álvarez (calculada en 50 millones de dólares) para el organismo.

"Le mandé muchos whatsapp y me contestaba. Él estaba invitado a la convención. Tuvimos todo tipo de atenciones, de intenciones de buscarlo por todos lados. Tuvo una comunicación inicial y despúes no contestó, y llegamos al ultimátum que tampoco contestó y tuvimos que proceder", explicó Sulaimán.

Finalmente, el jerarca también habló de la situación de Canelo Ávarez.

"Canelo es el retador número uno. Tuvo una cirugía, por eso él está ...no se le tocó. Él está como número uno y estará listo para cuando él nos notifique que está en posicion para regresar a pelear. Él tiene las puertas abiertas y una pelea directa por el campeonato si es que así lo pide", finalizó.

Con todo esto, el título de las 168 libras del CMB quedó vacante y lo disputarán Christian Mbille y Hamzah Sheeraz, el ganador deberá enfrentar a Lester Martínez de Guatemala, pero esto podría cambiar si Canelo decide que regresará, tras su cirugía del codo izquierdo, en el 2026.