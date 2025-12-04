Promesa del boxeo mexicano muere atacado por un familiar a machetazos

Video Muere promesa del boxeo mexicano atacado por un familiar a machetazos

La comunidad del boxeo mexicano atraviesa horas de tristeza y consternación tras confirmarse la muerte de Josué David Hernández, joven promesa potosina de apenas 20 años, quien perdió la vida en un hecho violento ocurrido en San Luis Potosí.

Según reportes preliminares, el deportista fue atacado con un machete durante una riña familiar registrada la noche del martes 2 de diciembre.

Fuentes locales informaron que Hernández fue hallado sin vida en su domicilio, al sur de la capital. Las primeras indagatorias apuntan a que la agresión habría sido perpetrada por la pareja de una de sus hermanas, tras un altercado iniciado cuando el joven intentó defenderla de presuntos golpes. El presunto agresor, ya identificado, se dio a la fuga.

Elementos de la Guardia Civil Estatal arribaron a la vivienda poco después de los hechos, mientras que la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado abrieron una carpeta de investigación. Hasta ahora no se ha informado sobre la localización del señalado responsable.