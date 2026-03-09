Agencia Libre NFL 2026: Los movimientos, cambios y contrataciones
Los 32 equipos de la liga se arman para poder ser contendientes en la temporada 2026-27 y llegar al Super Bowl LXI.
La temporada 2026-27 de la NFL se puso en marcha con el inicio de la Agencia Libre que suma sus primeros movimientos relevantes, cambios inesperados de jugadores, contrataciones millonarias y renovaciones de contrato para los 32 equipos de la liga.
El miércoles 11 de marzo en punto de las 4:00 pm del ET de Estados Unidos, 2:00 pm del centro de México, oficialmente arranca este periodo, pero del 9 al 11 de marzo los equipos de la NFL pueden contactar a los representantes de los jugadores que podrán estar en la lista de agentes libres.
AGENCIA LIBRE DE LA NFL 2026: TRADES, RENOVACIONES Y NUEVAS CONTRATACIONES
A partir del 11 de marzo, las 32 franquicias deben estar por debajo del tope salarial establecido para la próxima temporada. De aquí y hasta el 17 de abril veremos muchos movimientos importantes y muchas sorpresas.
CONFERENCIA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE
- BUFFALO BILLS: QB Shane Buechele (renovado), WR DJ Moore (trade con Chicago Bears), C Connor McGovern (renovado), S Sam Franklin (renovado)
- MIAMI DOLPHINS: QB Malik Willis (Green Bay Packers)
- NEW YORK JETS: RB Breece Hall (Jugador Franquicia), TE Jelani Woods (renovado), Edge Kingsley Enagbare (Green Bay Packers), Edge Joseph Ossai (Cincinnati Bengals), DL David Onyemata (Atlanta Falcons), DL T'Vondre Sweat (trade con Tennessee Titans), LB Demario Davis (New Orleans Saints), S Minkah Fitzpatrick (trade Miami Dolphins)
- NEW ENGLAND PATRIOTS: FB Reggie Gilliam (Buffalo Bills), DL Dre'Mont Jones (Baltimore Ravens)
DIVISIÓN NORTE
- BALTIMORE RAVENS: QB Tyler Huntley (renovado), OL John Simpson (New York Jets), Edge Maxx Crosby (trade Las Vegas Raiders)
- CINCINNATI BENGALS: OG Dalton Risner (renovado), CB Jalen Davis (renovado)
- PITTSBURGH STEELERS: WR Michael Pittman (trade Indianapolis Colts), LB Cole Holcomb (renovado), CB Jamel Dean (Tampa Bay Buccaneers), CB Asante Samuel Jr. (renovado)
- CLEVELAND BROWNS: OT Tytus Howard (trade Houston Texans)
DIVISIÓN SUR
- HOUSTON TEXANS: RB David Montgomery (trade Detroit Lions), TE Dalton Schultz (renovado), OT Trent Brown (renovado), OG Ed Ingram (renovado), DL Naquan Jones (renovado), DL Sheldon Rankins (renovado), Edge Danielle Hunter (renovado), LB E.J. Speed (renovado)
- JACKSONVILLE JAGUARS: RB DeeJay Dallas (renovado), TE Quintin Morris (renovado), Edge Dennis Gardeck (renovado), DL Matt Dickerson (renovado), CB Montaric Brown (renovado)
- INDIANAPOLIS COLTS: QB Daniel Jones (renovado), WR Alec Pierce (renovado), DT Colby Wooden (trade Green Bay Packers), K Blake Grupe (renovado)
- TENNESSEE TITANS: QB Mitchell Trubisky (Buffalo Bills), WR Wan'Dale Robinson (New York Giants), Edge Jermaine Johnson II (trade New York Jets), LS Morgan Cox (renovado)
DIVISIÓN OESTE
- KANSAS CITY CHIEFS: RB Kenneth Walker III (Seattle Seahawks), TE Travis Kelce (renovado), DL Khyiris Tonga (New England Patriots), LS James Winchester (renovado)
- LAS VEGAS RAIDERS: WR Jalen Nailor (Minnesota Vikings), C Tyler Linderbaum (Baltimore Ravens), CB Taron Johnson (trade Buffalo Bills), CB Eric Stokes (renovado)
- DENVER BRONCOS: QB Sam Ehlinger (renovado), LB Justin Strnad (renovado)
- LOS ANGELES CHARGERS: FB Alec Ingold (Miami Dolphins), C Tyler Biadasz (Washington Commanders), DT Teair Tart (renovado), Edge Khalil Mack (renovado)
CONFERENCIA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE
- DALLAS COWBOYS: RB Javonte Williams (renovado), WR George Pickens (Jugador Franquicia), Edge Rashan Gary (trade Green Bay Packers), K Brandon Aubrey (renovado con opción a irse)
- PHILADELPHIA EAGLES: DT Jordan Davis (renovado)
- NEW YORK GIANTS: WR Gunner Olszewski (renovado), TE Isaiah Likely (Baltimore Ravens)
- WASHINGTON COMMANDERS: WR Treylon Burks (renovado), OL Nick Allegretti (renovado), OL Andrew Wylie (renovado), Edge Deatrich Wise (renovado), CB Amik Robertson (Detroit Lions), P Tress Way (renovado)
DIVISIÓN NORTE
- DETROIT LIONS: C Cade Mays (Carolina Panthers) , OL Juice Scruggs (trade Houston Texans)
- GREEN BAY PACKERS: OL Sean Rhyan (renovado), LB Zaire Franklin (trade Indianapolis Colts)
- MINNESOTA VIKINGS: LB Eric Wilson (renovado), CB James Pierre (Pittsburgh Steelers)
- CHICAGO BEARS: C Garrett Bradbury (trade New England Patriots), DL Neville Gallimore (Indianapolis Colts), LB Devin Bush (Cleveland Browns), LB D'Marco Jackson (renovado), S Coby Bryant (Seattle Seahawks)
DIVISIÓN SUR
- TAMPA BAY BUCCANEERS: RB Kenneth Gainwell (Pittsburgh Steelers), TE Cade Otton (renovado), LB Alex Anzalone (Detroit Lions)
- NEW ORLEANS SAINTS: RB Travis Etienne (Jacksonville Jaguars), OG David Edwards (renovado), DL John Ridgeway (renovado), S Julian Blackmon (renovado)
ATLANTA FALCONS: TE Kyle Pitts (Jugador Franquicia), QB Tua Tagovailoa (Miami Dolphins), WR Jahan Dotson (Philadelphia Eagles), WR Olamide Zaccheaus (Chicago Bears) , TE Austin Hooper (New England Patriots), K Nick Folk (New York Jets)
- CAROLINA PANTHERS: Edge Jaelan Phillips (Philadelphia Eagles), CB Akayleb Evans (renovado), LS J.J. Jansen (renovado)
DIVISIÓN OESTE
- SAN FRANCISCO 49ERS: WR Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers), LS Jon Weeks (renovado), K Eddy Pineiro (renovado)
- LOS ANGELES RAMS: TE Tyler Higbee (renovado), OT David Quessenberry (renovado), CB Trent McDuffie (trade Kansas City Chiefs), CB Jaylen Watson (Kansas City Chiefs), S Kamren Curl (renovado)
- SEATTLE SEAHAWKS: SIN MOVIMIENTOS
- ARIZONA CARDINALS: RB Tyler Allgeier (Atlanta Falcons), P Blake Gillikin (renovado), K Chad Ryland (renovado).