    ¡El defensivo Maxx Crosby llega a Baltimore Ravens!

    A días del inicio de la agencia libre, Baltimore da golpe sobre la mesa al llevarse a Maxx Crosby, a cabo de dos selecciones colegiales.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Maxx Crosby, uno de los mejores linieros defensivos de la NFL, deja su jersey negro y lo cambia por uno morado al abandonar a los Raiders y llegar a Baltimore a cambio de dos selecciones colegiales de primera ronda.

    A días del inicio de la agencia libre, Baltimore apuesta defensivamente por Crosby para el proyecto del head coach Jesse Minter, quien toma el lugar dejado por John Harbaugh, quien ahora será el responsable en New York Giants.

    Maxx Crosby ha sido seleccionado en cinco ocasiones al Pro Bowl y el ‘precio’ que deberán pagar los Ravens a Las Vegas son las selecciones colegiales de primera ronda del 2026 y 2027.

    Geno Smith sale de Las Vegas

    La ‘limpia’ en los Raiders comenzó temprano este día al ser liberado el quarterback Geno Smith y crear espacio en el tope salarial. El head coach Klint Kubiak tomó la decisión de liberar al pasador tomando en cuenta que tiene la primera ronda colegial del próximo draft en donde todo apunta que tomarán a Fernando Mendoza, quarterback de Indiana.

    El movimiento le da Raiders un espacio en el tope salarial de 8 millones de dólares, aunque asumirán 18,5 millones en dinero muerto.

    La agencia libre de la NFL inicia el próximo 11 de marzo y hasta ese día no se pueden hacer oficiales los movimientos, aunque ya se dan a conocer algunos cambios entre los equipos.

