NFL Tua Tagovailoa: Miami Dolphins cortan al quarterback previo a temporada 2026 Seis temporadas después, Tua se despide de los Dolphins.

Video Miami Dolphins libera al quarterback Tua Tagovailoa para la temporada 2027 de NFL

El fin de una era ha llegado a la franquicia de los Miami Dolphins luego de dar a conocer este lunes 9 de marzo que el quarterback Tua Tagovailoa quedará desvinculado del equipo de cara a la temporada 2026-27 de la NFL.

El gerente general de los Dolphins, Jon-Eric Sullivan, agradeció al quarterback su entrega durante las seis temporadas que permaneció con el equipo.

PUBLICIDAD

"Tengo un gran respeto por Tua como persona y jugador. De parte de los Miami Dolphins le expresé mi gratitud por su contribución dentro del campo de juego y en la comunidad.

"Mientras damos vuelta a la página, nos enfocaremos en fomentar la competitividad en la plantilla para establecer una base sólida en el equipo", comentó.

Pese a que Tua ya no forma parte del equipo, los Dolphins tendrán que pagar al jugador 99.2 millones de dólares por cortarlo previo a la siguiente campaña.