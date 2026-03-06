    NFL

    Avión de los Patriots de la NFL es usado para ayuda en Medio Oriente

    La aeronave del conjunto de la NFL sorprende al ser usada con este propósito en el Medio Oriente.

    Por:Fernando Vázquez
    El avión de los New England Patriots fue utilizado para ayudar a sacar a estadounidenses de la zona de Medio Oriente, que actualmente vive un conflicto importante.

    El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer que rentó el avión de los actuales subcampeones de la NFL para ayudar a la salida de ciudadanos estadounidenses del Medio Oriente.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se han evacuado miles de estadounidenses de la zona en las últimas horas.

    Fue el propio gobierno el que rentó y financió el vuelo en el avión de los New England Patriots, además de que el Departamento de Estado difundió imágenes del charter, aunque sin especificar el punto de recogida para los estadounidenses que abordaron.

    Cuando los Patriots de la NFL no usan su avión, este se pone a disposición como vuelo charter y, en el pasado, ha servido para ayuda humanitaria y misiones como el transporte de material de salud durante la pandemia de COVID-19.

