Los Titans rinden homenaje a los Houston Oilers con la presentación de su nueva cara
El equipo de Tennessee presentó su nuevo uniforme y logo para la siguiente temporada de la NFL.
Los Tennessee Titans presentaron oficialmente su nuevo uniforme y logotipo de cara a la siguiente temporada de la NFL, marcando el inicio de una nueva etapa para la franquicia antes de su mudanza a su nuevo estadio en el 2027.
El rediseño fue revelado durante un evento especial en Nashville, donde jugadores actuales y leyendas del equipo modelaron la nueva indumentaria frente a aficionados.
Este cambio forma parte de u n proceso de renovación de identidad del club, que también estrenó un nuevo logo y busca proyectar una imagen moderna rumbo al futuro de la organización.
La nueva indumentaria mantiene los colores tradicionales del equipo, azul, rojo y blanco, pero con un diseño que hace un guiño directo a la historia de la franquicia cuando jugaba como los Houston Oilers.
El tono azul claro, conocido como Columbia blue, vuelve a tomar protagonismo y está acompañado por detalles rojos que recuerdan a los uniformes clásicos del equipo en Houston.
Además, el uniforme principal contará con jersey azul claro y pantalón blanco, mientras que el de visitante será mayormente blanco con acentos en azul.
Junto al uniforme también se presentó un nuevo emblema llamado “The Shield”, que incorpora las tres estrellas características del estado de Tennessee junto con los colores del equipo. Con este rediseño, los Titans dejaron atrás el antiguo logotipo con la llama que habían utilizado durante años.