NFL Los Titans rinden homenaje a los Houston Oilers con la presentación de su nueva cara El equipo de Tennessee presentó su nuevo uniforme y logo para la siguiente temporada de la NFL.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Es hermoso! Titans rinde homenaje a los Oilers

Los Tennessee Titans presentaron oficialmente su nuevo uniforme y logotipo de cara a la siguiente temporada de la NFL, marcando el inicio de una nueva etapa para la franquicia antes de su mudanza a su nuevo estadio en el 2027.

El rediseño fue revelado durante un evento especial en Nashville, donde jugadores actuales y leyendas del equipo modelaron la nueva indumentaria frente a aficionados.

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Este cambio forma parte de u n proceso de renovación de identidad del club, que también estrenó un nuevo logo y busca proyectar una imagen moderna rumbo al futuro de la organización.

La nueva indumentaria mantiene los colores tradicionales del equipo, azul, rojo y blanco, pero con un diseño que hace un guiño directo a la historia de la franquicia cuando jugaba como los Houston Oilers.

El tono azul claro, conocido como Columbia blue, vuelve a tomar protagonismo y está acompañado por detalles rojos que recuerdan a los uniformes clásicos del equipo en Houston.

Además, el uniforme principal contará con jersey azul claro y pantalón blanco, mientras que el de visitante será mayormente blanco con acentos en azul.