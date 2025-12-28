    Más Deportes

    Brock Purdy fue la figura con tres pases de anotación y dos más por carrera.

    Purdy se convirtió en la figura de los 49ers.
    Partido de locura se vivió en e l Sunday Night Football luego de que San Francisco 49ers derrotara a Chicago Bears por marcador 42-38 con una gran actuación de Brock Purdy que terminó en el partido con tres pases de anotación.

    El quarterback de San Francisco no arrancó de la mejor manera ya que en la primera serie ofensiva fue interceptado para que T.J Edwards que anotó para poner arriba a Chicago.

    Los 49ers y Purdy reaccionaros de inmediato y empataron el juego con anotación de J.Tonges, y minutos después el quarteback corrió para 10 yardas y así darle la vuelta al marcador 14-7 tras el punto extra.

    En el mismo primer cuarto, Caleb Willams se conectó con Luther Burden con un pase de 35 yardas para el 14-14.

    Ya en el segundo cuarto San Francisco pegó dos veces más, primero con anotación de McCaffrey y luego con otra carrera de Brock Purdy. Por su parte, Chicago encontró otra anotación por medio de Colston Loveland tras un gran pase de Williams para 21-28 al mediotiempo.

    En el tercer cuarto nuevamente los dos equipos se hicieron presentes con anotaciones, primero los Bears por medio de D'Andre Swift y los 49ers con ayuda de Juszczyk tras una brillante jugada.

    El drama y los puntos siguieron hasta el último cuarto, los Bears tomaron la ventaja 38-35 con otra anotación de D'Andre Swift y un gol de campo. San Francisco se repuso y Jennings anotó tras otro pase de Burdy y completar una gran noche y poner el juego 38-42.

    Y la última serie del partido la tuvieron los Bears, que se pusieron en zona roja y en la última jugada no pudieron completar otra anotación y San Francisco se quedó con la victoria.

    Ahora, los 49ers y Seattle Seahawks se enfrentarán en la última semana por el liderato de la conferencia nacional

