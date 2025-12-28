NFL Errores de Buffalo Bills dan triunfo dramático a Eagles y coronan a Patriots Josh Allen falló en jugadas clave en la Semana 17 de la NFL; Bills pierde el título de la División Este de la AFC.

Final dramático en el partido entre Eagles y Bills que ganó Philadelphia por marcador de 13-12 luego de que Buffalo fallara, con cinco segundos en el reloj, una jugada de conversión de dos puntos en la Semana 17 de la NFL.

Philadelphia Eagles dominó gran parte del juego en el Highmark Stadium al irse al descanso con el 13-0 en la bolsa gracias a un touchdown de Dallas Goedert y dos goles de campo de Jake Elliot.

En el papel, el juego lucía como una Final adelantada del Super Bowl 2026, pero hasta el tercer cuarto había decepcionado a los fanáticos por el poco punch ofensivo mostrado en la cancha gracias al buen parado defensivo de ambos equipos.

El último cuarto, Bills reaccionó y el partido se puso emocionante con la anotación de Josh Allen para poner 13-6 el marcador. Buffalo dejó escapar el punto extra luego de que la patada de Michael Badgley fuera bloqueada por Jalen Carter.

Bills había anotado el 13-12 con 19 segundos en el reloj, pero su touchdown fue anulado porque Dawson Knox se lanzó antes de tiempo y su codo tocó el césped a media yarda de ingresar a la zona de anotación.

Aun así, Bills tuvo el triunfo en Buffalo con la anotación por tierra de Josh Allen y la conversión de dos puntos, sin embargo, el quarterback erró su pase cuando Khalil Shakir había entrado a la zona de TD de forma solitaria y a cinco segundos del final.

Josh Allen tuvo un partido complicado, pues ya se había equivocado en el primer cuarto con un balón suelto que provocó el touchdown de Goedert.

La derrota de Buffalo Bills hizo campeones a New England Patriots de la División Este de la Conferencia Americana de Futbol, logro que no alcanzaba desde 2019.