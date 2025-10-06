Mark Sánchez es dado de alta y trasladado a prisión tras incidente en Indianápolis

El exmariscal de campo de la NFL, Mark Sánchez, fue dado de alta del hospital y trasladado a la cárcel del condado de Marion tras verse involucrado en un violento altercado con un mayor de edad en Indianápolis, informaron medios locales.

Sánchez, de 38 años, fue hospitalizado el viernes por la noche luego de sufrir varias heridas de arma blanca en el pecho durante una pelea en un callejón. Tras ser atendido y estabilizado, fue dado de alta el domingo en la noche y puesto bajo custodia, acusado de agresión y de intoxicación pública. Además se le impuso una fianza de 300 dólares.

De acuerdo con el informe policial citado por TMZ y Fox59, el exjugador habría golpeado a un camionero de 69 años que recogía basura en la zona. La disputa se habría originado cuando el vehículo bloqueó el paso del exdeportista, quien, según testigos, mostraba signos de haber consumido alcohol.

El trabajador, que no pudo escuchar los reclamos de Sánchez porque se había quitado los audífonos, respondió en defensa propia con gas pimienta y posteriormente lo apuñaló, provocándole lesiones que lo llevaron al hospital.