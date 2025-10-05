Resultados Semana 5 de NFL: Eagles pierden invicto y los Ravens se hunden

La Semana 5 de la NFL continuó este domingo con una buena victoria de los Denver Broncos sobre los Phildelphia Eagles por 21-17, un triunfo que deja ahora a un solo equipo invicto en la presente temporada, los Buffalo Bills.

Bo Nix lanzó un pase de touchdown de 11 yardas y J.K. Dobbins corrió para una anotación de 2 yardas en el último cuarto, mientras los Broncos remontaban una desventaja de 14 puntos y les propinaban a los Eagles su primera derrota de la campaña.

Los Broncos bloquearon el pase de Jalen Hurts en la última jugada del partido, lo que les provocó a los actuales campeones del Super Bowl apenas su segunda derrota en sus últimos 22 partidos.

Houston Texans 44-10 Baltimore Ravens

C.J. Stroud lanzó para 244 yardas y cuatro touchdowns, y Houston se encaminó con facilidad al triunfo sobre un Baltimore diezmado, igualando tanto la victoria como visitante más abultada en la historia de los Texans como la derrota como local más abultada en la historia de los Ravens.

Baltimore (1-4) no contó con el mariscal de campo Lamar Jackson, dos veces MVP, y ese no fue su único problema. Las figuras defensivas Kyle Hamilton, Roquan Smith y Marlon Humphrey se perdieron el partido, y los Ravens ya estaban debilitados en ese aspecto debido a un problema de cuello que puso fin a la temporada de Nnamdi Madubuike. Baltimore también no contó con el fullback All-Pro Patrick Ricard ni con el tackle Ronnie Stanley.

Dallas Cowboys 37-22 New York Jets

Dak Prescott lanzó dos de sus cuatro pases de touchdown a Jake Ferguson, Dallas anotó en dos series ofensivas de 90 yardas en el segundo cuarto con una línea ofensiva improvisada sin cuatro titulares, y los Cowboys arrollaron a los New York Jets, que aún no han ganado.

Javonte Williams corrió para 135 yardas y un touchdown, además de atrapar un pase de touchdown. George Pickens también tuvo una recepción de touchdown y los Cowboys (2-2-1) se recuperaron de un decepcionante empate 40-40 contra Green Bay la semana pasada.

New York Giants 14-26 New Orleans Saints

Spencer Rattler lanzó un pase de touchdown de 87 yardas a Rashid Shaheed, el safety Jordan Howden devolvió un balón suelto 86 yardas para anotar, y New Orleans derrotó el domingo a los New York Giants, propensos a las pérdidas de balón, logrando así la primera victoria de los Saints bajo la dirección del entrenador novato Kellen Moore.

Rattler consiguió su primera victoria en 11 partidos como titular, lanzando para 225 yardas sin perder el balón, mientras que Shaheed terminó con cuatro recepciones para 114 yardas para los Saints (1-4). New York (1-4) sumó cinco pérdidas de balón en total.

Las Vegas Raiders 6-40 Indianapolis Colts

Jonathan Taylor corrió para tres touchdowns y una conversión de 2 puntos, y Daniel Jones lanzó dos pases de touchdown para que los Indianapolis Colts derrotaran a los Las Vegas Raiders.

La diferencia de 34 puntos fue la más amplia de Indianapolis desde que ganó 37-3 en Jacksonville en 2013. Jones completó 20 de 29 pases para 212 yardas y su récord como titular este año es de 4-1, superando su total combinado de victorias de las últimas dos temporadas con los New York Giants. Las Vegas (1-4) sumó su cuarta derrota en fila.

Miami Dolphins 24-27 Carolina Panthers

Bryce Young lanzó un pase de touchdown de 4 yardas a Mitchell Evans para la ventaja con 1:59 por jugar, Rico Dowdle corrió para 206 yardas y una anotación, y los Carolina Panthers remontaron una desventaja de 17 puntos en la primera mitad para vencer a los Miami Dolphins (1-4).

Young completó 19 de 30 pases para 198 yardas y dos touchdowns tras perder el balón en las dos primeras posesiones de Carolina, lo que resultó en dos pases de touchdown de Tua Tagovailoa y una ventaja de 17-0 para Miami. Los Panthers (2-3) se mantuvieron invictos en casa e igualaron un récord de la franquicia con su remontada de 17 puntos.

Cleveland Browns17-21Minessota Vikins

Jordan Addison brilló cuando sus compañeros más lo necesitaban. El receptor abierto de los Minnesota Vikings estuvo en la banca durante el primer cuarto del partido del domingo contra los Cleveland Browns (1-4) por no haber participado en un ensayo general del equipo la semana pasada.

