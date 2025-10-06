Mark Sánchez se vio envuelto en violento altercado donde fue apuñalado en Indianapolis el pasado viernes y este lunes se filtraron imágenes de los acontencido.

Sánchez fue dado de alta este pasado domingo del hospital y trasladado a prisión, ya que el ex quarterback de la NFL con equipos como New York Jets y Washington Commanders, fue acusado de agredir a una persona de la tercera edad.

Mark fue hospitalizado tras una pelea en un callejón de la ciudad, donde fue puesto bajo custodia, acusado de agresión y de intoxicación pública, además de una fianza de 300 dólares.

Los reportes de la prensa señalan que el exjugador golpeó a un camionero de 69 años que recogía basura en la zona. La disputa se habría originado cuando el vehículo bloqueó el paso del exdeportista, quien, según testigos, mostraba signos de haber consumido alcohol.

El trabajador, que no pudo escuchar los reclamos de Sánchez porque se había quitado los audífonos, respondió en defensa propia con gas pimienta y posteriormente lo apuñaló, provocándole lesiones que lo llevaron al hospital.

Sánchez, de ascendencia mexicana y actual analista de la cadena Fox Sports, declaró a la policía no recordar los hechos. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades.