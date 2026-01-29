NFL Remodelación Estadio Azteca: ¿es posible tener un equipo de NFL? En el programa de Faitelson sin Censura se contempla la posibilidad de que el Coloso de Santa Úrsula albergue una franquicia de la NFL.

Muy cerca del Super Bowl LX, mismo en el que se enfrentarán Seattle vs. New England, en el programa de Faitelson sin censura se tuvo como invitado a una institución de la narración del futbol americano, Fernando Von Rossum, quien estuvo opinando sobre sus experiencias y el próximo partido.

Sin embargo, al ser cuestionado por David Faitelson sobre la posibilidad de que en un futuro se tenga una franquicia de la NFL en México, en especial en el remodelado Estadio Banorte, el especialista se mostró seguro de que sería una opción viable y por encima de otros países.

"Creo que es más posible que Europa por los horarios y por estar en el Continente Americano, yo veo difícil un equipo que pueda jugar con el horario europeo, no lo veo práctico, pero México tiene la afición, ahora va a tener el estadio y además México lo merece porque es el segundo país en afición de futbol americano profesional".

Por su parte, E nrique Burak, quien también estuvo como invitado del programa de TUDN, se mostró un poco más negativo sobre la posibilidad de albergar un equipo de NFL en México.

"Estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, pero yo francamente no, cada vez que la NFL juega en Londres la voz de relaciones pública 'a lo mejor el Super Bowl lo traemos para acá' o cuando a venido a México se habla de esto, pero creo que el modelo económico no da para tener un equipo de la NFL en México y que si hubiera una expansión, por el tema de las apuestas, primero pensarían en el mercado de Estados Unidos".

En el caso de Memo Schutz, también parte del panel de Faitelson sin Censura en esta ocasión, consideró que tendría que existir un modelo híbrido tipo la NBA.