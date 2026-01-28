Super Bowl 2026: ¿Dónde entrenarán Seahawks y Patriots previo a la Final de la NFL?

NFL ¿Dónde entrenarán Seahawks y Patriots previo a la Final de la NFL? La NFL designó los campos de entrenamiento previo al gran duelo y ninguno lo hará en las instalaciones de San Francisco.

Seattle Seahawks y New England Patriots disputarán el Super Bowl LX el próximo domingo 8 de febrero del 2026 en el Levi´s Stadium en Santa Clara, California.

Y a ambos equipos ya les fueron asignados sus campos de entrenamiento para la semana previa al gran duelo.

El campeón de la Conferencia Nacional, Seattle, tendrá como base San José State University, a unos 14 kilómetros de Santa Clara y el de la Conferencia Americana, Patriots, lo hará en la Universidad de Stanford a unos 21 kilómetros del inmueble.

Hay que recordar que es la propia NFL la encargada de designar las instlaciones para el entrenamiento de los equipos en la semana antes del encuentro. Y esta no será la primera vez que ambas sedes serán ocupadas con esta causa.

En el 2016, en la edición L del Super Bowl, el Levi´s Stadium también fue anfitrión del evento y fueron elegidas las mismas instalaciones de prácticas para el duelo entre Broncos de Denver y las Panteras de Carolina.

Cada año se hace en las distintas sedes del partido final de la NFL de la misma manera, los conjuntos finalistas tienen un espacio exclusivo para ellos para preparar el duelo, mientras se aclimatan a las condiciones en las que tendrá sostendrán el encuentro.

Hay que recordar que ambos equipos ya se enfrentaron en el Super Bowl XLIX en el 2015 cuando en University of Phoenix Stadium, los Pats se apuntaron su cuarto Trofeo Vince Lombardi con Tom Brady al frente.