Video ¡Randy Moss consigue el triunfo más grande en su vida!

Apenas en diciembre pasado el ex receptor de Minnesota Vikings, Randy Moss, anunció que estaba luchando en contra del cáncer en el conducto biliar entre el páncreas y el hígado.

Hoy el integrante del Salón de la Fama subió una historia a Instagram en donde se le ve que toca la campana del hospital Levine de Atrium Health en Carolina del Norte, confirmando que ha terminado su tratamiento médico en contra de la enfermedad.

Moss, de 48 años, se sometió a una operación para eliminar órganos infectados para posteriormente pasar, por un tratamiento de quimioterapia.

En el video de Instagram, Randy Moss no oculta su felicidad por ganarle la batalla al cáncer, se abraza con médicos y enfermeras que lo atendieron.

El comentarista regresará al trabajo para tomar parte en el análisis de los partidos del futbol americano de la NFL.