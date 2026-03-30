Super Bowl Allegiant Stadium de Las Vegas recibirá Super Bowl LXIII en 2029 Las Ciudad del pecado volverá a ser sede del Super Domingo, su segundo en seis años.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video La NFL revela la sede para el Super Bowl LXIII del 2029

La NFL confirmó este lunes que el Super Bowl LXIII del año 2029 se disputará en el Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders.

La decisión fue tomada durante la reunión anual de dueños de los equipos. Desde días antes se había soltado el rumor de que este inmueble albergaría el encuentro por el título Vince Lombardi, por lo que será mera formalidad votar hacerlo oficial.

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Comisionado Roger Goodell habló sobre el regreso del Super Bowl a Las Vegas

Esta será la segunda ocasión en un periodo de seis años que Las Vegas recibe el Super Bowl, ya que antes lo hizo en la edición LVIII de 2024 cuando Kansas City venció a San Francisco.

“Estamos entusiasmados de traer el Super Bowl de regreso a Las Vegas y brindarles a nuestros fanáticos otra experiencia increíble en uno de los destinos deportivos y de entretenimiento más importantes de Estados Unidos”, dijo el comisionado Roger Goodell en un comunicado de prensa.

“El Super Bowl LVIII demostró la escala, la energía y la hospitalidad que la ciudad aporta a los eventos globales, y esperamos trabajar junto con la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas, los Raiders y la comunidad para ofrecer una experiencia aún mejor”, añadió.

¿Cuáles serán las próximas sedes del Super Bowl?

LXI SoFi Stadium, Los Ángeles

SoFi Stadium, Los Ángeles LXII Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta LXIII Allegiant Stadium, Las Vegas