Minnesota Vikings Oficial: NFL anuncia para México el partido 49ers vs. Vikings Luego de cuatro años de ausencia, la NFL vuelve a México con duelo en horario estelar.

Video NFL Mexico Game 2026: 49ers jugará ante Vikings en el Estadio Banorte

San Francisco 49ers se enfrentará a Minnesota Vikings en el renovado Estadio Banorte, en el regreso de la NFL a nuestro país, de acuerdo con información dada a conocer este miércoles 13 de mayo.

Esta será la tercera visita de los 49ers a México luego de 2005 y 2022, por su parte, Minnesota tendrá su primera visita a nuestro país en su historia.

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Este miércoles la NFL anunció los nueve partidos internacionales programados para la siguiente temporada. Hasta el momento, se sabe oficialmente que los mismos 49ers se enfrentarán a Rams en la Semana 1 en Australia y, en la Semana 3, Baltimore se medirá a Dallas en Brasil.

¿Desde cuándo no había juego de NFL en México?



El duelo marcará el regreso de la NFL a territorio mexicano tras varios años de ausencia. La ocasión más reciente de un encuentro de temporada regular se desarrolló en 2022 cuando 49ers superó 38-10 a Arizona.

Las remodelaciones al Estadio Azteca por la Copa Mundial FIFA 2026 obligaron a hacer una pausa en la relación de la NFL con México.

¿Cuándo se jugará el 49ers vs. Vikings en México?



El juego entre 49ers y Vikings toma un grado todavía más especial, ya que se disputará el 22 de noviembre, es decir, formará parte del tradicional Sunday Night Football, uno de los espacios más importantes y vistos de toda la temporada a las 19:20 horas CT México y 20:20 horas ET de Estados Unidos, en partido de la Semana 11.