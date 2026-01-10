Los Angeles Rams Los Angeles Rams derrotan a los Carolina Panthers en comodines Stafford, Puka y Parkinson consiguieron avanzar a la ronda divisional de la postemporada de la NFL.

Los juegos de Wild Card (Comodines) en los Playoffs de la temporada 2025-26 de la NFL se pusieron en marcha con el juegazo entre Los Angeles Rams y los Carolina Panthers.

En este juego Matthew Stafford le ganó la partida a Bryce Young, terminó con 304 yardas por aire tres pases de anotación y una intercepción.

Matthew Stafford conectó por aire con Puka Nacua en la primera ofensiva de los Rams tras detener a Carolina en cuarta oportunidad.

En el segundo cuarto, la ofensiva de Los Angeles volvió a caminar y repitieron la misma dosis entre Stafford y Nacua para ampliar la diferencia en la pizarra.

Los Panthers despertaron en el segundo cuarto y con una buena actuación de Bryce Young llegaron a zona roja, además, un castigo provocó el primero y gol y con un acarreo de Chuba Hubbard lograron ponerse en el marcador.

Al final del primer medio, hubo un error que le abrió la puerta a los Rams para sumar más puntos, pero la defensiva sacó la casta y detuvo a Stafford y se fueron sin puntos.

En la segunda mitad, Bryce Young se metió al juego y consiguió mover las cadenas, él mismo hizo una anotación para apretar el marcador, el acarreó terminó en las diagonales.

Después Chuba Hubbard logró su segundo touchdown por tierra y el juego se puso de toma y daca, ya que Kyren Williams también consiguió anotar tras pase de Stafford.

En los minutos finales, Bryce Young conectó con Jalen Coker para darle nuevamente la ventaja a Carolina dejando solo dos minutos en el reloj.