No todo está perdido en Baltimore, los Ravens, ahora con su quarterback Lamar Jackson, ligan victorias en la temporada al derrotar 28–6 a Miami Dolphins, con cuatro pases de touchdown y 184 yardas por la vía aérea. Lamar se perdió cerca de un mes de la temporada por lesión en el tendón de la corva.

PUBLICIDAD

Y si en la semana el propio quarterback declaró que de ahora en adelante todos los partidos de Baltimore serán de vida o muerte, el de este jueves no tuvo problemas para doblegar a Miami, que ya piensa en su primera selección colegial del 2026 y seguramente en un cambio al frente de la organización.

El corredor de Baltimore, Derrick Henry terminó con yardas por la vía terrestre. El receptor Mark Andrews sumó dos anotaciones.

Miami, por su parte, sigue con sus problemas tanto en la ofensiva como en defensiva, el equipo sigue sin pies ni cabeza, en una de las dos anotaciones de Mark Andrews, se aprecia como dos defensivos de los Dolphins, chocan entre ellos dejando completamente solo al receptor.

El quarterback Tua Taigovailoa terminó sin pase de touchdown, un pase interceptado en una auténtica ‘noche de brujas’ no solo para él, sino para todo el equipo de Miami.