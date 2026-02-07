Super Bowl 2026: ¿Cuánto cuesta un boleto para el Super Bowl LX?
El estado de California tiene una de las tasas de impuestos más altas en los Estados Unidos y esto repercute en la final de la NFL.
La ciudad de Santa Clara no solo albergará el Super Bowl LX sino en el verano próximo será sede de la Copa Mundial de la FIFA, sin embargo, el costo de la final de la NFL es mayor al de un partido de futbol en el próximo Mundial, superándolo por mucho.
Las plataformas de Vivid Seats y Seat Greek arrojan que los boletos más baratos en el Levi’s Stadium, casa de los 49ers, se ubican entre los 5,600 y 6,300 dólares, aproximadamente 120 mil pesos mexicanos.
Para un partido de la próxima Copa del Mundo en la misma sede en la primera ronda tiene un precio de 386 dólares (alrededor de 6,623 pesos). Con el paso de las fases los precios se incrementan, pero no al grado del ‘Superdomingo’.
Los boletos VIP del próximo Super Bowl esperan rondar los 110 mil dólares, casi dos millones de pesos.
El año pasado en New Orleans, para el partido entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles el boleto más barato tuvo un costo de 3,500 a cuatro mil dólares.
La principal razón de los altos precios del Super Bowl LX es la alta tasa de impuestos que tiene California, de las más elevadas en los Estados Unidos.