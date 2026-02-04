NFL Super Bowl 2026: ¿Cuánto dura la Final de la NFL? Un partido de temporada regular tiene un promedio de duración de tres horas, un Super Bowl se extiende un poco más por esta razón.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¿Poco o mucho? Esto es lo que va a durar el Super Bowl LX

Cada año uno de los eventos deportivos que mayor expectativa genera entre los aficionados es sin duda la final de la NFL, mejor conocida como el Super Bowl. Este año en su edición 60 se llevará a cabo en San Francisco, la casa de los 49ers.

Un partido de temporada regular dura en promedio alrededor de tres horas. El tiempo efectivo de juego es de una hora (dividido en cuatro cuartos de 15 minutos), pero con las pausas comerciales y lesiones se extiende a las tres horas.

PUBLICIDAD

El medio tiempo dura 12 minutos, para descanso de los jugadores, pero en el Super Bowl se incrementará a más debido al espectáculo musical que se ofrece en este compromiso.

En esta ocasión será el boricua Bad Bunny, el cantante que tenga la oportunidad de subir a la cancha del Levis Stadium.

Con todo esto un partido de Super Bowl dura en promedio alrededor de tres horas y media, siempre y cuando no se vayan a tiempos extras que tienen una duración de 10 minutos, hasta que exista un ganador.

EL TIEMPO TOTAL DE UN SUPER BOWL, DETALLE A DETALLE



El Kickoff del Super Bowl está pactado para dar inicio en punto de las 5:30 pm del CT de México y 6:30 pm ET en Estados Unidos, pero la fiesta no empieza desde ahí.

Comenzará al menos 30 minutos antes con la presentación de los equipos, Seattle Seahawks y New England Patriots, así como Himno Nacional de los Estados Unidos.

El espectáculo del medio tiempo será de alrededor de 30 minutos, por la instalación del escenario para el cantante Bad Bunny, quien interpretará sus mejores éxitos.

Tomando en cuenta que un partido de temporada regular de la NFL dura alrededor de tres horas, el Super Bowl se podría extender a cuatro y un poco más si el juego se va a tiempo extra, más lo posterior la partido.