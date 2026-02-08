Super Bowl Jugador de Patriots, Mack Hollins, llega descalzo y esposado al Super Bowl LX El receptor sorprendió al arribar con cadenas y uniforme de prisionero para el juego ante Seahawks.

Video Jugador de Patriots llega esposado al Super Bowl LX y este es el por qué



Momento insólito se vivió en el Super Bowl LX luego de que un jugador de New England Patriots llegara esposado y descalzo al Levi’s Stadium para el partido ante Seattle Seahawks.

Se trata del receptor Mack Hollins, quien sorprendió a todos llegando al estadio con cadenas en los pies y las manos, además de una mascarilla en el rostro y un uniforme de prisionero.

En la parte de atrás de su atuendo tenía escritas las palabras “Rango 13”. De acuerdo al New York Post, dichas palabras son una referencia a una unidad de ultra alta seguridad de la prisión ADX Florence, ubicada en Colorado.

La polémica llegada de Mack Hollins al Super Bowl LX no es porque tenga problemas con la justicia, sino porque le gusta ser diferente, todo un personaje de la NFL.

No es la primera vez que el receptor de Patriots aparece en eventos descalzo, de hecho, acostumbra a caminar así y a vestirse de forma extravagante antes o después de los partidos.

A su arribo al Levi’s Stadium, Mack Hollins también llevaba en sus manos un jersey de futbol americano que posteriormente usó en el campo durante el calentamiento.

La camiseta era de los “Warriors”, equipo de la escuela secundaria de Mike Vrabel. Incluso la playera llevaba en el dorsal el nombre del coach de Patriots en un claro homenaje y mensaje de lealtad a su entrenador.