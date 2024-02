Lamar Jackson es el MVP de la NFL por segunda ocasión

LOS PREMIOS EN LA GALA NFL HONORS 2024

-MVP de la temporada: Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

-Head coach del año: Kevin Stefanski (Cleveland Browns)

-Jugador ofensivo del año: Christian McCaffrey (San Francisco 49ers)

-Jugador defensivo del año: Myles Garrett (Cleveland Browns)

-Novato ofensivo del año: CJ Stroud (Houston Texans)

-Novato defensivo del año: Will Anderson Jr. (Houston Texans)

-Momento del año de estadísticas para la próxima generación: La atrapada de CeeDee Lamb de los Cowboys ante los Lions

-Hombre del año: Deshaun Watson (Cleveland Browns)

-Jugadores aéreos y terrestres: Brock Purdy y Christian McCaffrey (San Francisco 49ers)

-Grado militar: Joe Cardona (New England Patriots)

-Entrenador asistente del año: Jim Schwartz (Cleveland Browns)

-Celebración del año: Tommy DeVito (New York Giants)

-Fan del año: Tom Grossi (Green Bay Packers)

-Líder en capturas: T.J. Watt (Pittsburgh Steelers)

-Premio de la comunidad (NFLPA): Calais Campbell (Atlanta Falcons)

-Jugadores del año NFL Flag Football: Allison Gandlin, Ryder Noche

-Premio Jim Brown: Christian McCaffrey (San Francisco 49ers)