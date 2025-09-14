Video Fan los Bills es vetado por la NFL tras agredir a jugadores de Ravens

La Semana 2 de la NFL dejó grandes partidos, entre ellos el que disputaron Cincinnati y los Jacksonville Jaguars en el campo de los Bengals, el resultado fue apretado y favoreció a los locales por 31-27.

La mala noticia se dio durante el juego, en el segundo cuarto para ser precisos, el quarterback Joe Burrow tuvo que abandonar el emparrillado por una lesión, fue a los vestidores y ya no lo dejaron regresar.

En el tiempo que jugó consiguió 71 yardas por aire y un touchdown en siete pases completos de trece intentos, dejando el juego con ventaja para los Bengals. Su lugar lo ocupó Jake Browning, quien culminó el juego con el touchdown de la victoria.

Tras el juego se dio a conocer que la lesión de Burrow fue en el dedo gordo del pie izquierdo, se teme que la lesión sea de gravedad y se tenga que intervenir quirúrgicamente, por lo que se podría perder hasta tres meses de la temporada.

Esto significaría no jugar 12 semanas de las 16 que quedan por disputar y en caso de que Cincinnatti acceda a los playoffs se tendría que evaluar la posibilidad de su regreso.

Al momento, los Bengals marchan con marca de dos ganados y cero perdidos, en la Semana 3, Cincinnati visitará a los Minnesota Vikings.