Chicago Bears recibió a Dallas Cowboys en la Semana 3 de la temporada de la NFL, duelo que se jugó en el campo Soldier Field, el resultado fue para los Osos por 31-14 sobre los Vaqueros.

Dallas cometió el primer error del juego en la primera ofensiva del partido, Javonte Williams perdió el ovoide y los Bears con la conexión larga ente Caleb Williams y Rome Odunze los de Chicago se fueron adelante en la pizarra.

Como si fuera una copia de la anotación anterior, la jugada de engaño de Caleb Williams y D’ Andre Swift dejó al receptor Luther Burden III solo para que el pase fuera efectivo y consiguieran otros 7 puntos.

Por los Cowboys, Brandon Aubrey conectó un par de goles de campo para mantener en la pelea a los Cowboys.

La ofensiva de Dallas empezó a caminar y puso los puntos necesarios para igualar el marcador con una anotación de Dak Prescott con George Pickens y después la conversión con Tolbert.

Antes de finalizar la primera mitad, los Bears retomaron la ventaja con otro pase de anotación por parte de Caleb Williams, ahora con su ala cerrada Cole Kmet, quien recibió el pase solo en las diagonales.

En el tercer cuarto, Caleb Williams volvió a conectar para touchdown, esta vez con D.J. Moore, con lo que incrementaron la ventaja sobre Dallas.