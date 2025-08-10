Tom Brady no tuvo piedad para burlarse de los Jets de Nueva York, uno de los rivales más importantes de su exequipo, los Patriots de Nueva Inglaterra, en la ceremonia donde se develó una estatua en su honor.

En su discurso de agradecimiento, Brady decidió dejar de lado la seriedad por unos segundos y arremetió contra los Jets burlándose de la hegemonía de los Pats con él al mando durante 20 temporadas.

"Pero al final de cuentas la estatua no solo es para los fans de los Pats, también servirá para que los fans de los Jets tengan adonde arrojar su cerveza cuando salgan del estadio cada año, probablemente en el segundo cuarto, quizás en el tercero”.

El equipo de Nueva Inglaterra develó la estatura de Tom Brady en la entrada del Gillette Stadium como una forma de honrar los seis Super Bowls que ganó con el equipo, forjando una de las dinastías más exitosas en la NFL junto al entrenador Bill Belichick.

"Todo esto es abrumador para mí. Me siento extremadamente honrado, profundamente agradecido y, si me lo permiten, un poco viejo", agregó el exjugador de la NFL de 48 años.

"También estoy algo sorprendido porque por lo general no te hacen una estatua hasta que llegas a ser muy viejo, como Mike Vrabel y Tedy Bruschi. Nunca imaginé dos décadas y media atrás que algún día estaría aquí parado inmortalizado en bronce".