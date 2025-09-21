Video Touchdowns y hot dogs: la receta de Caleb Williams para encender a los Bears

Los Chicago Bears consiguieron su primera victoria en la temporada de la NFL al vencer en casa a los Dallas Cowboys por marcador de 31-14 en el Soldier Field.

El quarterback de los Bears, Caleb Williams tuvo una tarde brillante, en la que exhibió a la defensiva de los Cowboys en cada oportunidad que tuvo en sus manos el ovoide.

Esto no le gustó a un restaurante de la ciudad de Chicago, quienes apostaron entregar comida gratis si el mariscal de campo cumplia con una cuota de touchdowns.

“ Si Caleb lanza 4 TD el domingo, regalaremos hot dogs gratis el martes”, posteó el lugar de comida The Wiener's Circle en sus redes sociales.

El resultado de Williams fue de cuatro pases de anotación y 298 yardas por aire, sin intercepciones, por lo que el próximo martes habrá hot dogs gratis en el lugar de comida rápida.

En la conferencia de prensa después del juego, le preguntaron al quarterback sobre la “promoción” y dijo “Felicidades a todos, tendrán hot dogs gratis”.