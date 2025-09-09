Video Pelea brutal entre aficionados de Rams y Texans en la NFL

La NFL comenzó su temporada 2025-26 con grandes juegos, resultados que sorprendieron y con alguna sorpresa, pero hubo una mancha en el juego entre Rams y Houston, una pelea en las gradas.

El juego se llevó a cabo en el SoFi Stadium, donde Los Angeles recibieron a los Texans, además de ver un gran juego, en redes sociales circuló un video de una pelea entre aficionados de ambos equipos.

PUBLICIDAD

En dicho video se ve a dos mujeres que comienzan a discutir, la disputa subió de tono y llegaron a los golpes, en esa pelea entraron hombres de ambos lados y la mujer que vestía con los colores de Houston terminó con la cara ensangrentada y escoltada por la seguridad del inmueble a la salida.

Tras estos hechos, JJ What, exjugador de la NFL y de los Houston Texans se pronunció en su cuenta oficial de X y escribió, “¿Está bien, necesito la historia, qué demonios pasó aquí?

Ante estos hechos, ni la NFL, ni el SoFi Stasium se han pronunciado al respecto, por lo que habrá que esperar algún tipo de sanción o llamado de atención.

En lo deportivo, el juego finalizó con victoria para Los Angeles Rams por marcador de 14-9 sobre los Houston Texans, en una actuación redonda de la ofensiva y defensiva de los Carneros con Matthew Stafford en los controles.