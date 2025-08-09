La NFL entró en su etapa de pretemporada y como es normal en este tipo de encuentros, los jugadores titulares no tienen actividad, así se llevó el encuentro entre Dallas Cowboys y Los Angeles Rams.

El juego fue en casa de los Carneros, quienes se llevaron la victoria por marcador de 31-21 en el que lucieron Stetson Benett por la escuadra angelina y Joe Milton por los de la Estrella Solitaria, ambos quarterbacks.

Lo doloroso del partido se dio en el segundo cuarto, cuando una jugada de pase iba por la banda, el referee de esa zona corrió para ver de cerca a la acción, pero no llegó a ver nada, porque chocó con el receptor de los Cowboys, CeeDee Lamb que saludaba al público y lo arrolló dejándolo en el césped.

En la jugada hubo dos castigos, uno sobre la acción en el campo y la otra fuera del emparrillado, justo porque Lamb estaba obstruyendo la banda sin estar equipado, por lo que la ganancia de yardas no fue la esperada.

Toda esta acción quedó en risas y un momento chusco entre el oficial de banda y el receptor, más las carcajadas por parte de los compañeros en la banca de los Cowboys.

Dallas tendrá más partidos de pretemporada previos al inicio de la campaña de la NFL, chocarán ante los Baltimore Ravens y ante los Atlanta Falcons. Así darán paso para al partido inaugural de la temporada ante los Philadelphia Eagles.