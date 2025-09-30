Tyreek Hill dejó el campo de juego durante el partido del Monday Night de la Semana 4 entre Miami y Jets, esto debido a una aparatosa lesión en la rodilla tras una recepción cerca de la banda, esto lo dejará fuera el resto de la temporada.

El Cheetah de inmediato fue trasladado al hospital para valorar la gravedad de la lesión y horas después dieron a conocer que se dislocó la rodilla y se dañó los ligamentos de la pierna izquierda, por lo que tuvo que programarse para cirugía.

La operación se realizó este martes, fue un éxito y desde el hospital, Tyreek aprovechó las redes sociales para mandar un mensaje a los fanáticos de Miami y de la NFL que le mandaron fuerza tras su lesión.

Tyreek podría sufrir otro golpe, esta vez al bolsillo

De acuerdo con Ian Rapoport, insider de la NFL, Tyreek será sometido a más cirugías, debido a la lesión tan grave en su rodilla izquierda, por lo que se pone en duda su participación en la próxima temporada de la NFL.

“Tras la cirugía de hoy, es posible que Tyreek Hill se someta a más cirugías. No hay garantía de que esté listo para 2026. Ninguno de sus salarios para 2026 está garantizado ahora, pero $11 millones (de $29,9 millones) estarán totalmente garantizados si está en el roster en marzo, más un bono de $5 millones”.