    San Francisco 49ers

    La Semana 3 de la NFL dejó fuera de juego tres jugadores por lesión, uno sí regresará

    Los equipos de San Francisco, Dallas y Chargers tendrán ausencias importantes en la temporada 2025.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    La Semana 3 de la NFL concluirá con el juego del lunes por la noche, duelo que disputarán los Baltimore Ravens y los Detroit Lions.

    Pero en la jornada dominical hubo tres lesionados que llamaron poderosamente la atención por lo que representan para sus respectivos equipos.

    El corredor de Los Angeles Chargers, Najee Harris tuvo una terrible lesión al querer arrancar en una jugada y se confirmó que se rompió el tendón de Aquiles.

    Por otra parte, el ala defensiva de los San Francisco 49ers, Nick Bosa se habría roto el ligamento cruzado durante el juego ante los Arizona Cardinals, ambos estarán fuera el resto de la temporada 2025.

    A ellos se sumó el receptor abierto de los Dallas Cowboys, Ceedee Lamb quien resultó lesionado en los primeros minutos del juego ante los Chicago Bears, se informó que presentó un esguince de tobillo por lo que se perderá al menos dos juegos.

    En la Semana 4 de la NFL, los Chargers enfrentarán a New York Giants, los 49ers se medirán con los Jacksonville Jaguars y los Cowboys chocarán con los Green Bay Packers.

