La NFL siguió con su temporada 2025-26 y el duelo entre los Colts y los Broncos estuvo en la mirada de la afición, el encuentro se llevó a cabo en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis.

Los Colts se fueron arriba con el gol de campo de Spencer Shrader, pero en la siguiente ofensiva de Denver, Bo Nix lanzó una bomba para Marvin Mims y con eso le dieron la vuelta al marcador.

En un esfuerzo extra, Daniel Jones logró cruzar el plano en la jugada personal para convertir el touchdown, pero de la misma forma que al principio, Denver repitió la dosis y entre Bo Nix y Troy Franklin hicieron la anotación.

El tercer pase de touchdown de Bo Nix llegó ante del descanso, una jugada de engaño dejó libre a Adam Trautman en la zona de anotación y ahí recibió el pase con lo que aumentaron la ventaja en la pizarra.

Indianapolis no se quedó atrás y en la última ofensiva del segundo cuarto lograron acercarse a un punto de Denver con la anotación de Jonathan Taylor tras el pase de Daniel Jones.

Las acciones se reactivaron y los Broncos volvieron a sumar de seis más el extra, ahora por tierra con el acarreo de J.K. Dobbins, quien estuvo cerca de quedarse fuera de la zona prometida.

Spencer Shrader mantuvo a los Colts en el juego con un par de goles de campo, eso se unió a la falla del pateador rival Wil Lutz con lo que la diferencia se quedó en dos puntos.

Con segundos en el reloj de juego, los Colts acercaron el ovoide para que su pateador finalizara el juego con un gol de campo, el primer intento fue de 60 yardas y lo falló, pero una infracción de Denver le dio otra oportunidad a Spencer Shrader, quien de 45 yardas lo hizo perfecto para el triunfo de Indianapolis.

Otros resultados de la Semana 2 de la NFL