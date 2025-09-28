Video Pelea brutal entre aficionados de Rams y Texans en la NFL

Los San Francisco 49ers recibieron a los Jacksonville Jaguars en la Semana 4 de la NFL, el campo de Santa Clara, California vio el regreso de Brock Purdy, quien estuvo lesionado un par de partidos.

En las acciones del primer cuarto solo dio puntos el pateador de los 49ers, Eddy Piñeiro conectó el gol de campo de 26 yardas para poner en ventaja a los locales.

En el segundo cuarto, un balón suelto del ala cerrada de San Francisco se convirtió en puntos para los Jaguars, Travis Etienne se escapó en el acarreo largo y llegó a la zona de anotación.

Jacksonville se mantuvo fuerte en la ofensiva, y tras una serie larga concretaron otros siete puntos, ahora fue por aire, Trevor Lawrence mandó el ovoide a las diagonales para encontrar a Hunter Long. Antes de que terminara el primer medio, Piñeiro volvió a poner puntos para los 49ers.

Con un par de segundos en el reloj, Cam Little fue preciso para darle tres puntos más a los Jaguars y así irse al descanso.

La defensiva de los 49ers logró contener el ataque de los Jaguars en el tercer cuarto y esto fue bien aprovecahdo por Brock Purdy para acercarse en el marcador, en la jugada que parecía rota sacó el recurso de pase pala para McCaffrey que se metió a las diagonales.

Brock Purdy tuvo una intercepción y de nueva cuenta lo tradujeron en puntos los de Jacksonville, solo tres por conducto del gol de campo de Cam Little.

San Francisco estaba caminando, buscando acercarse en el marcador, pero en una patada de despeje Parker Washington devolvió el ovoide a la zona de anotación para sumar seis puntos, aunque fallaron la conversión de dos puntos.

San Francisco se negaba a perder el invicto y lograron acercarse de nuevo con el pase corto de Purdy con Jake Tonges que se escapó a las diagonales, todo parecía caminar porque Little falló un gol de campo importante.