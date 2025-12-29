    Atlanta Falcons

    Atlanta Falcons derrota a Los Angeles Rams en la Semana 17 de la NFL

    Kirk Cousins y Bijan Robinson le ganaron la partida a Matthew Stafford y Puka Nacua.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Atlanta Falcons vs. Los Angeles Rams
    Imagen X- Atlanta Falcons

    Los Atlanta Falcons recibieron y derrotaron sorpresivamente a Los Angeles Rams por marcador de 27-24, este juego fue el cierre de la Semana 17 de la temporada regular de la NFL.

    El trámite del juego fue tranquilo por toda la primera mitad, donde los Halcones dejaron en cero a los Carneros con una pizarra de 21-0.

    Los Rams, de la mano de Matthew Stafford lograron igualar el marcador en el último cuarto, sin embargo, no fue su mejor noche, sufrió tres intercepciones, una de ellas devuelta a la zona de anotación, consiguió dos pases de anotación y 269 yardas por aire.

    Una de las jugadas claves fue la escapada de 93 yardas de Bijan Robinson, quien llegó a las 195 yardas terrestres y marcó el acarreo más largo de la franquicia.

    La otra importante fue de los equipos especiales de los Rams, esta los metió al juego, Jared Verse bloqueó en gol de campo de Atlanta, recuperó el ovoide y lo regresó a las diagonales.

    Al final, una buena serie ofensiva de Kirk Cousins con los Falcons dejó la mesa servida para que el gol de campo de Zane Gonzalez amarraran la victoria.

    Así, los Rams quedaron con marca de 11-5 y Atlanta con 7-9. Para la Semana 18, Los Angeles recibirán a los Arizona Cardinals y los Falcons harán lo propio ante los New Orleans Saints.

