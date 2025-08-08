    NFL

    ¡Escalofriante lesión de esquinero de Detroit Lions!

    El esquinero Morice Norris sale en ambulancia tras recibir impacto en la cabeza al intentar taclear a un corredor de Atlanta.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Inaudita tensión en la NFL que pone a rezar a jugadores!

    Momentos de angustia se vivieron en el partido de pretemporada de la NFL entre Detroit Lions ante Atlanta Falcons, con el esquinero Morice Norris, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en ambulancia.

    En una jugada por tierra, (segunda y dos) el corredor de los Falcons, Nathan Carter, rompe la línea de golpeo y en el intento por taclear al jugador, Norris se impacta con las piernas del ofensivo provocándole que de inmediato perdiera el conocimiento y quedara tendido en el campo.

    Al percatarse que el jugador de Detroit no reaccionaba de inmediato entraron las asistencias, para atenderlo. Morice recibió los primeros auxilios, pero siguió tendido en el campo, por lo que fue necesario trasladarlo en ambulancia al hospital.

    La NFL determinó suspender el partido en el último cuarto con 14:50 minutos en el reloj y el marcador 17-10 a favor de Detroit.

    Morice Norris es un jugador en su segundo año en la Liga, pero no fue reclutado por ningún equipo. Detroit lo integró a su escuadra de prácticas, por lo que busca la posiblidad de quedarse en el primer equipo.


