NFL ¡Ellos son los jugadores a seguir en el Super Bowl LX! Darnold, Njigba, Maye, González, Walker III, Diggs seguramente serán los nombres que podrían inclinar la balanza a favor de su equipo en el Super Bowl 2026.

Una parte importante del éxito o fracaso en un partido de futbol americano pasa por las manos del quarterback. En esta ocasión la experiencia de Sam Darnold podría ser la diferencia ante la inexperiencia de Drake Maye.

Darnold cuenta con en su trayectoria con jerseys de Jets, Panthers, San Francisco, Washington, Vikings y ahora Seathawks, será el primer quarterback de la generación del 2018 que llegue al ‘juego grande’ de la NFL dejando atrás a nombres como Josh Allen, Lamar Jackson y Baker Mayfield. Parecía que la carrera de Sam Darnold no daría el salto que requería y el domingo 8 de febrero podría callar miles de bocas y levantar el trofeo Vince Lombardi.

Drake Maye es todo lo contrario, apenas en su segunda temporada y con la oportunidad que todo jugador de futbol americano tiene como sueño, el ‘Superdomingo’. De ganar se convertiría en el pasador más joven en tener su anillo de Super Bowl.

Enfrentamientos claves a la ofensiva y defensiva

De los duelos que llamarán más la atención en este compromiso serán los de receptores en contra de esquineros. En primera instancia, Jaxon Smith-Njigba ante Christian Gonzalez. El primero de Seahawks y el segundo de los Patriots. Njigba sumó 10 touchdowns, para 1,793 yardas. Gonzalez recibió su primer reconocimiento al Pro Bowl.

Otro enfrentamiento el de Stefon Diggs (WR New England) ante Devon Whitherspoon (CB Seattle). 11 años de experiencia respaldan al receptor, por tres del esquinero.

Por tierra destaca la fortaleza del corredor de Seattle, Kenneth Walker III, quien se ha convertido en pieza clave en el ataque, sobre todo en la postemporada.

Afuera de los emparrillados el coach de los Patriots, Mike Vrabel, tiene experiencia de Super Bowl, pero como jugador de los propios Patriotas, con quienes sumó tres anillos.