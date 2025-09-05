Aún no comenzaba el partido y Philadelphia sufría su primera baja por conducta antideportiva del tacle defensivo Jalen Carter quien escupió al quarterback Dak Prescott, situación que fue vista por un oficial y de inmediato lo sancionó con la expulsión. El resultado final 24-20 a favor de las Águilas y con ello celebrar el título del Super Bowl XLI ante sus aficionados.

Tras el incidente, la respuesta de los Cowboys fue con puntos con acarreo de una yarda del corredor Javonte Williams, quien dejó a los Broncos para llegar a la estrella solitaria. La defensiva de Philadelphia tuvo problemas para cubrir la baja de Carter.

Eagles descontó de inmediato, Jalen Hurts respondió con puntos, una escapada de cuatro yardas para igualar la pizarra. En el siguiente ataque, los Cowboys respondieron con otro acarreo de Williams y sí Eagles respondería con otro touchdown de Hurts, para dejar el marcador empatado a 14 puntos.

Filadelfia detendría el ataque de los Vaqueros, limitándolos a gol de campo. La figura de Shaquon Barkley se haría presente con la tercer anotación de las Águilas por la vía terrestre. Posteriormente vendrían goles de campo por equipo para dejar el marcador 24-20 a favor de los de casa antes que llegara la tormenta.

En el tercer cuarto llegaría la suspensión debido a la tormenta eléctrica que se presentó en el Lincoln Financial Field, afectando no solo a los aficionados sino a los jugadores que ya no sumaron más puntos en el partido.

Philadelphia hizo lo necesario para conservar su ventaja, a pesar de que CeeDee Lamb tuvo en sus manos la posibilidad de concretar el touchdown que les hubiera dado el triunfo.