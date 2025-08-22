Video ¡Inaudita tensión en la NFL que pone a rezar a jugadores!

Dallas Cowboys mostró su mejor rostro en el último partido de pretemporada con ofensivas contundentes. En las dos primeras series lograron sumar puntos bajo los controles del quarterback Joe Milton.

Al final los Vaqueros derrotaron 31-13 a Atlanta Falcons para dejar su marca en un ganado y dos derrotas, previo al arranque de la campaña regular donde enfrentarán el próximo 4 de septiembre a los campeones Philadelphia Eagles.

PUBLICIDAD

El quarterback suplente Joe Milton logró mover a su ofensiva, por lo que se ha ganado el puesto de suplente detrás de Dak Prescott. El próximo martes es la fecha límite para que los 32 equipos de la NFL hagan el recorte de plantillas a 53 jugadores de cara a la próxima temporada.

También lucieron en el partido por parte de los Vaqueros el corredor Jaydon Blue y el receptor Jalen Brooks.

Por Atlanta, el quaterback Easton Stick cumplió con una discreta actuación con un touchdown a Feleipe Franks. Lo demás fueron goles de campo de Koo Younghoe.

Los Falcons abren la campaña del 2025 recibiendo a Tampa Bay Buccaneers.