    NFL

    Dallas cierra pretemporada con triunfo sobre Atlanta

    Con pase de touchdown de Joe Milton, los Cowboys doblegan 31-13 a los Falcons, en el cierre de la pretemporada de la NFL.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Inaudita tensión en la NFL que pone a rezar a jugadores!

    Dallas Cowboys mostró su mejor rostro en el último partido de pretemporada con ofensivas contundentes. En las dos primeras series lograron sumar puntos bajo los controles del quarterback Joe Milton.

    Al final los Vaqueros derrotaron 31-13 a Atlanta Falcons para dejar su marca en un ganado y dos derrotas, previo al arranque de la campaña regular donde enfrentarán el próximo 4 de septiembre a los campeones Philadelphia Eagles.

    PUBLICIDAD

    El quarterback suplente Joe Milton logró mover a su ofensiva, por lo que se ha ganado el puesto de suplente detrás de Dak Prescott. El próximo martes es la fecha límite para que los 32 equipos de la NFL hagan el recorte de plantillas a 53 jugadores de cara a la próxima temporada.

    También lucieron en el partido por parte de los Vaqueros el corredor Jaydon Blue y el receptor Jalen Brooks.

    Por Atlanta, el quaterback Easton Stick cumplió con una discreta actuación con un touchdown a Feleipe Franks. Lo demás fueron goles de campo de Koo Younghoe.

    Los Falcons abren la campaña del 2025 recibiendo a Tampa Bay Buccaneers.

    Video ¡Sin Super Bowl, pero con buenos datos económicos, Dallas encabeza lista!

    Más sobre Futbol Americano

    1 min
    ¡Sin Super Bowl, pero con buenos datos económicos, Dallas encabeza lista!

    ¡Sin Super Bowl, pero con buenos datos económicos, Dallas encabeza lista!

    1 min
    ¡Escalofriante lesión de esquinero de Detroit Lions!

    ¡Escalofriante lesión de esquinero de Detroit Lions!

    1 min
    ¡Patriots devela estatua de Tom Brady afuera del estadio!

    ¡Patriots devela estatua de Tom Brady afuera del estadio!

    1 min
    ¡Se pasan de vivos! NFL multa a jugadores por venta de boletos al Super Bowl

    ¡Se pasan de vivos! NFL multa a jugadores por venta de boletos al Super Bowl

    1 min
    México, campeón de Flag Football División Internacional

    México, campeón de Flag Football División Internacional

    Relacionados:
    NFLDallas CowboysAtlanta Falcons