Los juegos de Wild Card (Comodines) en los Playoffs de la temporada 2025-26 de la NFL siguió su camino con el partido entre Green Bay Packers y los Chicago Bears.

Caleb Willams y los Bears tuvieron una gran segunda mitad en casa y dejaron en el camino a los Packers de Jordan Love para avanzar a la ronda divisional.

Los Bears iniciaron con buen ritmo, pero en su primer ataque se conformaron con el gol de campo de Cairo Santos, el intento de 27 yardas fue perfecto para romper el cero.

El turno fue para los Packers, quienes rápidamente se pusieron al frente con la conexión de Jordan Love con Christian Watson, el pase fue correcto tras el engaño y el receptor consiguió el touchdown.

Los Packers volvieron a mostrar punch en la ofensiva y consiguieron otra anotación por aire entre Jordan Love y Jayden Reed para ampliar la ventaja en Chicago.

Antes de finalizar la primera mitad, Jordan Love encontró solo a Romeo Doubs para el tercer touchdwon por aire y la pizarra se volvió a mover.

En el último cuarto y después de varios intentos fallidos en zona roja con una intercepción incluida, los Bears lograron anotar, D’Andre Swift consiguió el touchdown por la vía terrestre y Chicago se acercó en el marcador.

Green Bay reaccionó con una buena serie ofensiva y Matthew Golden la culminó con una gran jugada en la que se quitó a seis rivales de encima para la anotación.

Los Bears no se quedaron atrás y en la siguiente serie volvieron a anotar y con la conversión se pusieron a tres puntos de los Packers, que tenían la obligación de acabarse el reloj de juego.

No se lo pudieron hacer, le dejaron la responsabilidad a Brandon McManus, pero falló el gol de campo de 44 yardas, igual que falló otro antes de finalizar la primera mitad y un punto extra.

Esto lo aprovechó perfectamente Caleb Williams que llevó a la ofensiva al otro lado y culminó la serie con otra anotación por la vía aérea, esta vez con D.J. Moore y se despegaron en el marcador con menos de dos minutos por jugarse.

Al final Jordan Love y los Packers llegaron a la zona roja, pero agotaron los intentos y el tiempo del reloj y quedaron eliminados de los playoffs.