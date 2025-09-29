Fans de Packers y Cowboys protagonizan bronca en pleno partido

El duelo del Domingo por la Noche en Arlington entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers no fue memorable solo por el marcador: el partido concluyó en un impresionante empate de 40-40, con momentos de alta tensión deportiva.

Pero esa tensión en el AT&T Stadium no solo se quedó dentro del campo. Durante el partido, se registró una pelea en las gradas entre aficionados de ambos equipos

En un video compartido en redes sociales se aprecia cómo varios aficionados de ambos equipos protagonizan una bronca en las gradas durante el desarrollo del partido.

Se ven empujones, gritos y hasta fuerte intercambio de golpes antes de que otros asistentes y personas de seguridad del estadio intervinieran para separar a los involucrados.

Hasta ahora no hay reportes oficiales sobre detenidos o heridos graves, pero la difusión del incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad y la conducta de los fans en los estadios de la NFL.