La NFL en México es un mercado redituable para el deporte de las tacleadas, la afición mexicana responde a cada llamado sin importar incluso que se trate de equipos que no apoyan, pues la intensidad y pasión con la que se vive este deporte trasciende colores.

Así lo ha demostrado la NFL México en cada una de sus visitas a territorio mexicano, la última vez en 2019 cuando Kansas City Chiefs venció a Los Angeles Chargers en el Estadio Banorte (Estadio Azteca), escenario en donde una de las franquicias más populares ha pisado la cancha, los Dallas Cowboys.

PUBLICIDAD

Y fue precisamente el dueño de los Vaqueros, Jerry Jones, quien lanzó un guido a sus fans mexicanos al dejar entrever su intención de volver a México muy pronto, incluso en la entrevista se le cuestionó “cuándo” lo hará y no titubeó en dar una respuesta.

“Lo más importante es tener a nuestros fans en México apoyando a su equipo. Pero más importante aún es que cuando vamos allá y tenemos esa afición apoyándonos, eso nos hace sentir aún más cercanos a nuestros fans hispanos acá en Estados Unidos. Esa es la parte más importante.

“Queremos mostrarles a todos nuestros fans aquí en este país (Estados Unidos) lo que significan los fans hispanos para los Dallas Cowboys”, indicó Jerry Jones, quien ha jugado en México cuatro veces, tres de ellas en el hoy llamado Estadio Banorte y una más en Monterrey.

“Usted dijo ‘cuando vayamos a México’. ¿Cuándo, cuándo vamos a México?”, le cuestionó la entrevistadora a Jerry Jones, a lo que respondió: “Esa es una gran pregunta… cuando el Estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Cowboys allá”, confesó.

Estos son los partidos de Dallas Cowboys en México, todos en juegos de exhibición, aún ninguno como parte de la temporada regular: