Si bien no llegaron a los golpes, el tacle defensivo de los Eagles lanzó un escupitajo al mariscal de campo de los Cowboys y de inmediato fue expulsado del encuentro con sólo seis segundos consumidos en el reloj dentro del partido de la Semana 1.

La NFL anunció este martes la sanción para Jalen Carter que fue de un partido de suspensión y una cuantiosa multa; sin embrago, el juego de suspensión se consideró cumplido tras el Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles por perderse prácticamente todo el encuentro.

La multa para Jalen Carter, en tanto, es de 57 mil 222 dólares, que equivale al cheque de un partido. Si bien la suspensión fue cumplida y podrá ser considerado para el juego del siguiente fin de semana ante Kansas City Chiefs, la NFL anunció la suspensión este martes como una novedad.

De acuerdo con CBS Sports, la suspensión de Jalen Carter fue la más rápida de la NFL desde septiembre de 2005, cuando el linebacker de Philadelphia Eagles, Jeremiah Mathis; y el de Atlanta Falcons, Kevin Mathis; fueron expulsados tras una riña previa al encuentro.

"Fue un error mío. Simplemente no volverá a ocurrir. Me siento mal, solo por mis compañeros y la afición. Lo hago por ellos. También lo hago por mi familia. Me demostraron muchísimo cariño. No volverá a suceder, lo prometo", indicó Jalen Carter.